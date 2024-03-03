CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini değerlendirdi ve kaygı verici sonuçları paylaştı. İlgezdi, yazılı bir açıklama yaparak, 2023 yılında 11 bin 177 çocuğun evlendirildiğini belirterek, bu durumu kamuoyuyla paylaştı. Özellikle 16-17 yaş aralığında evlendirilen 10 bin 471 kız çocuğu ve 706 erkek çocuğunun sayısı endişe verici bir boyutta.

İlgezdi'nin Açıklamaları

Akkuş İlgezdi, TÜİK'in açıkladığı verilerin dahi gerçek durumu yansıtmaktan uzak olduğunu ifade ederek, "TÜİK’in rakamları minimuma çekerek kamuoyuna sunduğu hepimizin malumu fakat açıklanan veriler bile kan dondurucu. 16-17 yaş aralığında 10 bin 471 kız çocuğu ile 706 erkek çocuğu evlendirildi. Bu çocukların evlendikleri erkeklerin önceki medeni durumlarına bakıldığında 168’inin boşandığı, 4’ünün ise evlendikleri kadının öldüğü, yani 172’sinin ikinci evliliğinin olduğu görülüyor. 600’e yakın kız çocuğu 30’la 45 yaşındaki erkeklerle evlendirilmiş. Bu hangi vicdana sığar" dedi.

Deprem Sonrası Durumun Ağırlaşması

İlgezdi, 6 Şubat depreminin etkilerinin halen devam ettiğine dikkat çekerek, çocuk yaşta evlilik oranlarının deprem bölgesinde yüzde 21 arttığını belirtti. Ayrıca, çocuk işçiliği oranının yüzde 48 arttığına ve hane içi şiddet ile cinsel şiddet olaylarının da artış gösterdiğine vurgu yaptı.