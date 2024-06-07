Bunlar da ilginizi çekebilir

Geleneksel el sanatları alanında geri dönüşümden imal edilen ürünler de katılımcıların ilgisini çekti.

Festivale gelen vatandaşlar; bakır, deri ve ahşap işlemeciliği ile elde edilen malzemelerin yanı sıra iğne oyası, dokuma ile üretilen ürünlere ilgi gösterdi.

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 6. Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel el sanatları na ait ürünler görücüye çıktı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.