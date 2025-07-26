7 Ekim 2023’ten bu yana tam 658 gün geçti.

658 gündür dünya, insanlık tarihinin en uzun, en aleni, en küstahça işlenen soykırımlarından birine tanıklık ediyor.

Aslında tanıklık etmiyor, üç maymunu oynuyor.

658 gündür ölen, sadece insanların sayısı değil;

Bu yapılanlara sessiz kalınan her dakika,her saat,her gün insanlık ölüyor aslında...

Ne acı değil mi her sabah ölüme uyanacağını ya da her akşam açlığı hissederek uyuyacağını bilmek...

Okuduğun tüm hukuk kitaplarının, devletler hukukunun, insan haklarına dair belgelerin,sözleşmelerin ne kadar boş ve hiç bir etkisinin olmadığını tekrar tekrar anlamak ne kadar acı...

Birleşmiş Milletlerin (Ben artık Birleşmiş Çaresizler diyorum) “olanlar çok endişe verici” matbu açıklamalarının anlamsızlığı bilmek ne acı...

Ve bu felaketin en acısı, yalnızca İsrail’in kibri değil, İslam dünyasının utanç verici sessizliği...

Gerçekten de İslam dünyasının sessizliği ayrı bir sorgulama konusu.

Sözde Müslüman devletlerin yönetimleri, Filistin’in yalnızlığını sadece susuyor ve seyrediyor

Gazze, sadece İsrail’in değil, suskun İslam dünyasının da aynası artık.

Ve bu suskunluk yalnızca devletlerin değil, aynı zamanda ümmetin de kolektif çöküşüdür.

Avrupa sokakları yandı, yıkıldı. Berlin’de, Paris’te, Londra’da,Parg’ta yüz binler “Free Palestine” pankartlarıyla yürüdü.

ABD’de üniversiteler işgal edildi, öğrenciler coplandı.

Peki ya Koskocaman İslam dünyasında?

Avrupa’nın sivil vicdanının gösterdiği tepkinin çeyreğini bile ortaya konulmadı.

Kendi ülkesinde güvenli sokaklarına çıkmaya bile korkan, Filistin bayrağı taşımaktan imtina eden bir ümmet, kendi kaderine sahip çıkabilir mi?

Mesele hukuk değil,GÜÇ...

Mesele adalet değil, PARA...

Mesele din değil,MENFAATLER...

Faydası yok ama bir daha yazalım;

Filistinli çocukların,kadınların, sivillerin temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamalarını bilerek ve isteyerek engellemek, yardım konvoylarını durdurmak, gıda dağıtım noktalarını bombalamak,yerin altına gömmek ve sivilleri açlıkla teslim almaya çalışmak SOYKIRIM SUÇUDUR.

Ancak bu suçun tek faili İsrail değildir.

Sessizlik, faille gizli bir anlaşmadır.

Elini taşın altına koymayan her ülke, her kişi bu suça ortak olmuştur.

Suçun ortağıdır.

Susmak, suçun başka bir dilidir.

Gazze yanarken susan her devlet, o yangına odun taşıyan faildir.

Tarih, bu suskunluğu affetmeyecektir.

Ben bu suça ortak olmayacağım,

Adalet için konuşacağım,

Vicdan için yazacağım...

Çünkü susan, öldüren kadar suçludur.