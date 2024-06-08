Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Türkiye ekonomisine olan katkılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 3,5 saate indiren otoyol, hem zamandan hem de akaryakıt tüketiminden büyük tasarruf sağlıyor.

Zamandan ve Akaryakıttan Büyük Tasarruf

Bakan Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde her yıl 17,6 milyar lira zaman tasarrufu ve 5,4 milyar lira akaryakıt tasarrufu elde edildiğini açıkladı. Uraloğlu, bu tasarrufların hem bireysel kullanıcılara hem de genel ekonomiye büyük katkı sağladığını vurguladı.

Karbon Emisyonunda Azalma

Otoyolun sağladığı bir diğer önemli katkı da çevreye yönelik oldu. Uraloğlu, "Karbon emisyonunu 402 bin ton azalttık," diyerek çevresel faydaların altını çizdi. Bu azalma, Türkiye'nin çevre politikaları ve sürdürülebilirlik hedefleri açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

İstanbul-İzmir Arasındaki Mesafenin Kısalması

Uraloğlu, İstanbul ile İzmir arasındaki mesafenin 100 kilometre kısaldığını belirterek, "8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımı 3,5 saate indi," dedi. Bu durum, hem yolculuk süresini kısaltarak vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor hem de ticaret ve turizm açısından önemli avantajlar sağlıyor.