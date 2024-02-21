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Elazığ'da misafir edilen 218 Ahıska Türkü aile kalıcı iskanları için Ahlat'a uğurlandı

Elazığ'da misafir edilen 218 Ahıska Türkü aile kalıcı iskanları için Ahlat'a uğurlandı

Polis, ele geçirilen uyuşturucu yla ilgili sürücü İlyas B'yi gözaltına aldı.

Narkotik dedektör köpeğinin aracın dorsesine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, ahşap yük arasında panellerle hazırlanan gizli bölmede 100 kilo 700 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus- Adana -Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında şüphelendiği bir tır ı durdurup arama yaptı.