Afyonkarahisar Belediyesi, vatandaşların düşünce ve isteklerini öğrenmek adına yaptığı anket ile, belediyenin hizmetlerinin başarısını ve önemini belirlemeyi hedefliyor. Anket, vatandaşların katılımını sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Ankette Hangi Konular Ele Alınıyor?

Ankette, Afyonkarahisar Belediyesi'nin hizmet öncelikleri, vatandaş-belediye ilişkisi, toplu taşıma hizmetleri, otopark ve şehir içi trafik, tarihi ve kültürel mirasa duyarlılık, şeffaflık ve katılımcılık, kentsel dönüşüm gibi birçok konuda katılımcıların görüşlerine başvurulacak.

Başkan Köksal’ın Açıklamaları

Başkan Köksal, “Katılımcı belediyecilik anlayışımızla memnuniyet anketimizi başlattık. Bu anket, Afyonkarahisar Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planı'nı hazırlamak için belediyenin performansını ortaya koymak ve yürütülen hizmetlerden vatandaşların memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla yapılıyor. Anket, hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından değerlendirilmesini sağlayacak ve aynı zamanda talep ve istekleri belirleyecektir. Anketin temel hedeflerinden biri, gelecek 5 yılın önceliklerini belirlemek ve şehrimizin geleceğini birlikte planlamak ve yönetmektir. Anketimize katılan tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.