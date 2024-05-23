Belediye, 24 Mayıs Cuma günü düzenlenmesi planlanan Halk Günü Toplantısının ertelendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, erteleme sebebinin Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Uluslararası Gastro Bodrum Festivali'ne panelist olarak katılacak olması olduğu belirtildi. Başkan Köksal'ın bu önemli etkinlikte yer alacak olması nedeniyle Halk Günü Toplantısının yeni bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin bu kararı, vatandaşlar arasında anlayışla karşılandı ve Başkan Köksal'a festivalde başarılar dileyen mesajlar iletti. Yeni tarih ve diğer detaylar için belediyenin resmi iletişim kanallarından bilgi alınabileceği ifade edildi.