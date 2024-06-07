AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kışlacık Mahallesi'nde M.G'nin uyuşturucu sattışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, "dedektör köpek" yardımıyla şüphelinin adresi ve motosikletinde yaptığı aramada, 624 uyuşturucu hap ve cep telefonu ele geçirdi.

Şüpheli M.G, gözaltına alındı.

- Afyonkarahisar'da 11 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 11 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir depo ve araçta yaptığı aramada, 11 bin makaron ile 351 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli Z.A'ya adli işlem uyguladı.