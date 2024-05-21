fyonkarahisar-Antalya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıların kurtarılması ve tedavileri için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaza Yeri ve Zamanı

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi.

Kaza Nasıl Oldu?

Okan Öztürk idaresindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü ile sürücüsü henüz belirlenemeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonet çarpıştı.

Yaralılar

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldıktan sonra Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kurtarma ve Yardım Çalışmaları

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra çevre hastanelere nakledildiler.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza sebebi ve sorumluların tespiti için çalışmalar sürüyor.