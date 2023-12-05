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Otomobilde yapılan aramada 20 satışı yasak, seri numarasız kısa dipçikli pompalı ateşli silah , 4 çeşitli markalarda, seri numaralı, faturasız yivsiz setsiz av tüfeği ve 8 av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli İ.G'nin ruhsatsız tabanca, faturasız ve seri numarasız tüfekleri Afyonkarahisar'a getireceği bilgisi üzerine kullandığı otomobil Çay ilçesi girişinde durduruldu.