Bunlar da ilginizi çekebilir

Kent merkezi ile Bolvadin ilçesindeki kazalarda da 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

"24. Afyonkarahisar Caz Festivali" devam ediyor

"24. Afyonkarahisar Caz Festivali" devam ediyor

Kazada, sürücü ile otomobildeki R.S, (82) S.Ş. (79) ile D.S. (51) yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.