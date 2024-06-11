İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Agora Senfoni Orkestrası (AGO), Türkiye'nin ilk ve tek kurtarılmış hayvanlar çiftliği olan Angels Farm'daki bakıma muhtaç hayvanlar için özel bir konser düzenliyor. "Hayvanlar Karnavalı" adını taşıyacak olan bu etkinlik, 30 Haziran'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Agora Senfoni Orkestrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, özellikle ölüme terk edilmiş, şiddete ve istismara uğramış, engelli hayvanlara kucak açan Angels Farm yararına bu anlamlı konseri düzenliyor. Angels Farm, 2018 yılında Kurban Bayramı'nda Rize'den yüzerek Trabzon'a kaçan dana Ferdinand'a ve daha pek çok mağdur hayvana yuva olmasıyla biliniyor.

Konserde, Murat Ömür Tuncer'in orkestra şefliğini yapacağı AGO, piyanoda Buğra Yüksel ve Ilya Bakhtın, baş kemanda Korcan Köstük ile sahne alacak. Gösteride, N. Kodallı'dan "Telli Turna", C. Saint-Saëns'tan "Hayvanlar Karnavalı", G. Gershwin'den "Köpeği Gezdirmek", A. Piazzola'dan "Oblivion" ve H. Mancini'den "Pembe Panter" eserleri icra edilecek. Kulakları pasını silmekle kalmayacak, aynı zamanda can dostlar için önemli mesajlar da verilecek.