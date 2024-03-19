Buca Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak adına kentin farklı noktalarında iftar sofraları kurmayı sürdürüyor. Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde belediye binası önünde gerçekleştirilen iftar yemeği, şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Buca’da yaşayan gazi ve şehit ailelerinin de davet edildiği iftar, geleneksel ramazan ruhuna uygun olarak sürdü. Akşam boyunca Mehmet Bozdağ’ın gerçekleştirdiği sohbet ve sunum izleyenlere huzur dolu dakikalar yaşattı. Sanatçı Sabahattin Arslan, akşamın ruhuna uygun ilahileri seslendirirken semazenlerin tasavvuf müziği eşliğinde yaptığı gösteri büyük beğeni topladı. İftar alanında yer alan şerbetçi ve macuncu ise akşama ayrı bir güzellik kattı.