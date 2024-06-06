Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday oldu. Salonda konuşma yapan Ahmet Metin Genç ile Ekrem İmamoğlu arasında kısa süreli sözlü bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Ahmet Metin Genç merak konusu oldu.

Peki, Ahmet Metin Genç kimdir? Özel hayatı...

1972 yılında Maçka Ormanüstü Köyü'nde doğan Ahmet Metin Genç, eğitim hayatına Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda başladı ve Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Hukuk eğitimi için Dokuz Eylül Üniversitesi'ni tercih eden Genç, 1994 yılında buradan mezun oldu. 1995'te Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başlayan Genç, 1997'de vatani görevini Tekirdağ Çorlu'da yerine getirdi.

AK Parti'de önemli görevler

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş sürecinde yer alan Genç, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2002 yılında AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçilen Genç, 2004 yılında parti genel merkezi tarafından aynı göreve atandı. 2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde yeniden İl Başkanı seçildi ve 2007 Genel Seçimlerinde 7. sıra milletvekili adayı oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Metin Genç, orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir.