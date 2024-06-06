Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Salihli'de sulama ücretlerine yapılan fahiş zamma tepki göstererek konuyu TBMM'de gündeme taşıdı.

"Çiftçilerimiz için hayat kaynağı"

Salihli'de geçtiğimiz yıl 200 lira olan, 100 lirası devlet desteğiyle ödenen sulama ücreti, bu yıl devlet desteği olmaksızın 351 liraya yükseltildi. Bu büyük fiyat artışına tepki gösteren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Çiftçilerimiz için hayat kaynağı olan suya gelen bu zam kabul edilemez" dedi.

Çiftçilere ağır darbe

Başevirgen, yüksek girdi maliyetleri altında ezilen çiftçilerin, sulama ücretlerine gelen zamla bir darbe daha yediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl 200 lira olan sulama ücretinin, bu yıl 351 liraya yükseltilmesinin çiftçilerin yükünü daha da artırdığını ifade etti.

Telefon mesajı ile bildiri

Ücret artışının çiftçilere telefon mesajı ile bildirildiğini ve ödemelerin bayram öncesi peşin olarak istendiğini belirten Başevirgen, "Çiftçi ürününü hasat etmeden bu parayı nasıl ödesin? Sulama ücretinin en az yüzde 50’sine devlet desteği verilmeli ve ödemeler hasat sonrasında yapılmalıdır" dedi.

"Çiftçiler borçla üretim yapıyor"

Salihlili çiftçilerin zamma isyan ettiğini söyleyen Başevirgen, "Çiftçilerimiz her şeye rağmen borçla üretmeye devam ediyor. Yüksek mazot, gübre, ilaç fiyatları altında ezilen çiftçilere her gün yeni bir darbe daha vuruluyor. Üretimin desteklenmesi gerekirken, iktidar çiftçilerin tarladan uzaklaşması için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler ne yapacak?

Bu zamla birlikte Salihlili çiftçiler zor durumda kalırken, hükümetin tarım politikaları ve çiftçiye verdiği desteklerin yeterliliği sorgulanıyor. Başevirgen’in TBMM’de gündeme getirdiği bu konu, çiftçilerin sesini duyurmak ve gerekli düzenlemelerin yapılması açısından büyük önem taşıyor.