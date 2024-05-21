Çanakkale’nin geleceğinin en önemli sac ayaklarından birinin tarım ve tarıma dayalı sanayi olduğunu ifade eden Ayhan Gider; “Çanakkale tarımsal açıdan sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda dünyanın birçok noktasından çok daha zengin. Şehrimizin sahip olduğu coğrafi işaret tescilleri, bunun en somut örneği. Şu anda bulunduğumuz konum bizleri tatmin etmiyor. Hem AB Coğrafi İşareti ile tescilli ürünlerimizin sayısı artsın istiyoruz hem de mevcut ürünlerimizi en yüksek kar payı ile üreticilerimiz satabilsin. Bunun için Çanakkale’nin sulama altyapısına önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da Ezine Gıda İhtisas OSB ve Ayvacık Jeotermal OSB gibi yatırımlarla ürünümüzün değerini katlayacak yatırımlar yapılıyor. Öte yandan Çanakkale’nin yeni tarımsal ürünleri olabilsin diye Yenice’de aronya üreticiliğini teşvik ediyoruz. Tüm bu ürünlerimizin dünyaya çok daha kolay ulaşması için yollar ve köprüler yaparak ulaşım altyapımızı da güçlendiriyoruz. Çanakkale çok daha iyi noktalarda olacak. Bu süreçlerde sivil toplum kuruluşlarının fikirleri bizler için değerli ve fikir alışverişini sürdüreceğiz” dedi.

Editör: Simge Akbulut