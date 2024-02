AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için yürüttüğü dinamik kampanya kapsamında, Konak’ın çeşitli bölgelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Konak Meydanı’nda 6 Şubat Depremi’nin yıl dönemi dolayısıyla Kahraman Maraşlılar Federasyonu’nun düzenlediği Deprem Fotoğraf Sergisi'ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile birlikte katıldı. Burada yaptığı açılamada AK Partili Çankırı, ‘’Yüreğimizde derin bir acı ve hüzünle, asrın felaketinin birinci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu felaket, 11 ilimizi derinden etkiledi, yüreklerimizi sızlattı. 6 Şubat Depremi, karşısında milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlik ruhu, yaraları saracak bir güç olmuştur. İnsanlık tarihine altın harflerle yazılan bu dayanışma örneği, milletimizin asaletini ve vatan sevgisini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Devletimiz o gün ve sonrasında vatandaşlarımızın yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Yıkılan evlerin yeniden inşası, kaybettiğimiz insanların ailelerinin yanında olmak, yaraların sarılması için Cumhurbaşkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz her şeyi yapıyor. Çünkü bizim için her bir vatandaşımızın hayatı, her bir evimizin sakinleri çok kıymetlidir. Bugün, bu acı olayın birinci yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri rahmetle yâd ediyor, yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.’’ dedi.

“Hemşehri Dernekleri Toplumun Bel Kemiğidir”





Gün boyunca sürdürdüğü programında, Urfalılar Federasyonu’nda üyeler ile bir araya geldi. Çankırı hemşehri derneklerinin toplumun bel kemiği olduğuna dikkat çekerek ilçede binlerce Şanlıurfalı vatandaşın bulunduğunu söyledi. Çankırı şunları söyledi: “Türkiye’nin kentleşme tecrübesinde sivil toplum örgütleri, toplumsal sorunlarda iş birliği noktasında yerel ve merkezi hükümetle kesiştiği noktadadır. Bu bağlamda biz Konak’ta yapacaklarımızı çok iyi biliyoruz. İlçenin sınırlarını aşan sorunları mevcut ama bizim de hizmette enerjimiz çok. Her daim temas halinde her daim iş birliği içinde olacağız.”



Güney ve Hilal Mahallesi sakinlerini ziyaret eden Çankırı, ilçenin farklı kesimlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Vatandaşların beklentilerini ve taleplerini doğrudan dinleyen Çankırı, yerel yönetim anlayışını katılımcılığa dayalı bir şekilde şekillendireceklerini söyledi.