Milletvekili Kırkpınar, Kemalpaşa'da yeniden AK Belediyecilik bayrağının dalgalanacağını belirterek, seçim sonuçlarının şimdiden belli olduğunu vurguladı.

Kemalpaşa'da vatandaşların yoğun ilgi ve katılımları ile gerçekleşen iftar programında konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa'ya yeniden hizmet etmek ve Kemalpaşa'ya hak ettiği hizmetleri kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Kırkpınar, "AK Parti olarak geçmiş dönemlerde ilçemize eşi benzeri olmayan hizmetler yaptık. Biz yaptık yine yaparız. Milletimiz bize güveniyor. Bugün burada bunu bir kere daha müşahade ettik. Kemalpaşa'nın bir 5 yılının daha kaybolmaması için sizlerin vereceği destekle Galip başkanımızla birlikte ilçemize çok daha iyi hizmetler yapacağız. Sizler bizim hizmetlerimizin en büyük şahidisiniz. Sizlerin desteği ile bundan önce yaptıklarımızın çok daha fazlasını yapacağız. Gösterdiğiniz bu ilgi verdiğiniz bu destek bizim için çok önemli. İnşallah 31 Marttan sonra Kemalpaşa'ya gerçek belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Kemalpaşalılar yaptığımız hizmetleri çok iyi biliyor ve bizim yaptığımız hizmetlerin bakımını dahi yapamayan bu anlaşıya bir daha fırsat vermemek için AK Partiye teveccüh gösteriyor" ifadelerini kullandı.

“ONLAR KONUŞUR AK PARTİ YAPAR”

31 Martta yapılacak olan seçimlerin önemine vurgu yapan Kırkpınar, "5 Yıldır belediyeyi yöneten bunlar değil mi? 5 yıl boyunca ne yaptınız diye sormak lazım. Bırakın Kemalpaşa'ya bir şey yapmayı, yapılan hizmetleri ve yatırımları adeta kaderine terk ettiler. 2019'da meydanlarda verdikleri hiçbir sözü yerine getirmedikleri gibi çeşitli bahenelerin arkasına sığınıp birbirlerini karalamaktan da öteye gitmediler. Çünkü bunların hizmet gibi bir derdi yok. Bunların tek derdi makam ve mevkidir. Sizler çok iyi biliyorsunuz ki onlar konuşur AK Parti yapar. Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra da yapacaklarımızın teminatıdır. Bunun için hep birlikte 31 Mart'ta kadar kapı kapı gezecek milletimizin destek ve dualarını alacağız ve inşallah 31 Mart gecesi izmir'de Hamza başkanımızı Kemalpaşa'da da Galip başkanımızı seçerek zafere ulaşmış olacağız"dedi.