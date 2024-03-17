“Hedefimize odaklandık"



Buca'da daha önce eşi benzeri olmayan bir seçim sürecinin yaşandığını belirten Duman, "Oy olarak da, mazi olarak da

gerimizde kalanların söylemleri ile ilgilenmiyoruz. 'Öncü Buca' diyerek önümüze bakıyoruz. Hedefimize odaklandık, emin adımlarla ilerliyoruz. Buca'ya hizmet için artık 1 Nisan'ı heyecanla bekliyoruz, birlikte yıldız gibi parlıyoruz" dedi



Buca, İzmir'in her anlamda en büyüğü olacak



Projelerini bilimsel verilerle ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığını belirten Duman, "Buca, İzmir'in en büyük ilçesi. Önümüzdeki 5 yıllık planlamada Buca'yı her anlamda İzmir'in en büyüğü ve örnek gösterilecek ilçe haline getireceğiz. Projelerimiz bilimle, ihtiyaçlara göre hazırlandı. Vatandaşlarımızdan da gelen tepkiler çok güzel" dedi.



Mahalle Meclisleri kuracağız



Belediye yönetiminde herkesin söz sahibi olacağını vurgulayan Görkem Duman, "Belediyemizi halk ile birlikte yöneteceğiz. Bu amaçla Mahalle Meclisleri kuracağız. Bu meclisleri demokratik, katılımcı ve işbirlikçi bir anlayışla oluşturacağız. Bu çerçevede Buca'yı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.