DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son basın toplantısında ülkenin ekonomik durumuyla ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Özdemir'in tanıtıldığı etkinlikte konuşan Babacan, içini sızlatarak, "İçim yanarak söylüyorum, Mehmet Şimşek de çözemeyecek. 10 Nobel ödüllü de gelse çözemez" dedi.

Ali Babacan'ın Karamsar Tablosu

DEVA Partisi lideri, ekonomiyle ilgili endişelerini açıkça dile getirdi. Babacan, ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklara vurgu yaparak, "İçim yanarak söylüyorum" ifadesiyle duygusal bir ton kattı. Mehmet Şimşek'in, hatta dünya çapında tanınmış bir ekonomistin bile bu sorunları çözme kapasitesine sahip olamayacağını vurgulayarak karamsar bir tablo çizdi.

Yunus Emre Özdemir'in Tanıtımı

Basın toplantısında ayrıca DEVA Partisi'nin Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Özdemir de tanıtıldı.

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“Biliyorsunuz, devletin dini adalettir. Adalet olmadan ne yaparsanız yapın başarılı olamazsınız. İşte hükümet... Ne yaptı? Baktı ekonomide iyice çuvalladı, iyice batırdı. Çözse çözse bunu Ali Babacan çözer ama şimdi o da başka bir partinin Genel Başkanı. Üstelik sıkı da muhalefet yapıyor. Bari Ali Babacan’a yakın kim vardı?... Hani ‘Yavuz atın yanında olan ya huyundan, ya suyundan’ derler ya. ‘Onun yanında olan kim var?’ dedi. Bizim yakın çalışma ekibimizden bir arkadaşımızı aldı ekonominin başına koydu. Ne oldu? 10 ay geçti 10 ay. Enflasyon düştü mü? Düşmedi. Faiz kat kat arttı mı? Arttı. Emeklimiz, çiftçimiz, asgari ücretlimiz geçen seneye göre bu sene çok daha zor durumda mı? Öyle. Çünkü ülkenin başındaki insan ‘Önce hukuk, önce adalet’ demedikten sonra, ekonomi yönetiminin başına kimi getirseniz getirin yapamaz, beceremez, olmaz.”

“Tek imza ile kafasına eseni yapan insanın artık hukuka, anayasaya bağlılığı yok”

“10 tane Nobel ödüllü iktisatçıyı getirsinler koysunlar bugün ekonominin başına, onlar da beceremez. Çünkü ülkeyi yöneten, tek imza ile kafasına eseni yapan insanın artık hukuka, anayasaya bağlılığı yok. Onun için üzülerek söylüyorum, olmayacak. İçim yanarak söylüyorum, bunların başaramamalarına sevinme durumumuz olamaz. Çünkü hükümetin başarısızlığı milletimizin sıkıntısı demektir. Milletimizin canının yanması demektir. Biz DEVA Partisi’ni onun için kurduk, onun için yola çıktık. Onun için bizim çok güçlü bir hukuk ekibimiz var.” (T24 HABER)