Aliağa Belediyesi Sanatevi yıl sonu etkinlikleri kapsamında sahneye konulacak olan ‘5 Dakikada Ünlü’ adlı tiyatro oyunu, 28 Mayıs 2024 Salı günü Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda saat 21.00'de izleyiciyle buluşacak. Yazarlığını ve yönetmenliğini Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) Sanat Yönetmeni Demet Bozkurt’un üstlendiği oyun, Aliağa’da ilk kez sahnelenecek.

Unutulmaz tiyatro deneyimi

Aliağa Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından hazırlanan oyun, 40 kişilik ALBET ekibinin performansıyla sahnede hayat bulacak. Oyunun müzikleri ise Kness Up grubu tarafından icra edilecek. Ücretsiz olarak sahnelenecek olan bu etkinlik, izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Hem düşündürüp hem güldürecek

‘5 Dakikada Ünlü’, günümüz dünyasında ünlü olma kavramının nasıl değiştiğini ve görünürlüğün düşünür olmaktan daha kıymetli hale geldiğini absürt bir dille ele alıyor. Sürekli kimlik arayışı içerisinde olan bireylerin, sanal dünyanın etkisiyle başkalarının kuklası haline gelmesi, oyunun ana temasını oluşturuyor. Hem düşündüren hem de güldüren bu yapım, izleyicilere bir kahkaha tufanı yaşatacak.

Aliağa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Demet Bozkurt, oyunla ilgili yaptığı açıklamada, "‘5 Dakikada Ünlü’, modern dünyanın çelişkilerini ve insanın kendini bulma mücadelesini mizahi bir üslupla sahneye taşıyor. Amacımız, izleyicilere hem keyifli anlar yaşatmak hem de onları düşündürmek" dedi.