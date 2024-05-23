Bornova Belediyesi, Anaokulundan üniversiteye kadar her yaş grubuna uygun içeriklerle düzenlenen etkinlikler ile tüm okullara erişmeyi hedefliyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler arasında 'İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Eğitimi', 'Farkındalık Atölyesi', 'Atık Takası' ve 'Eğitim Dalgası' bulunuyor. Bu çalışmalarla, evlerde biriken atık piller, yağlar ve ambalajların belediye ile eğitim kurumları arasında işbirliğiyle ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Atık azaltımının önemi vurgulanırken, Bornova Şehitler Ortaokulu öğrencileri, atık yönetimi ve çevre bilinci konularında eğitim aldıktan sonra resimlerini Bornova Belediyesi'ne hediye etti. Geri dönüştürülebilir atıkların ayrı biriktirilmesi ve bitkisel atık yağların lavabolara dökülmemesi gerektiği vurgulandı.

Eğitim alan öğrenciler, bilgilerini çevrelerindeki kişilerle paylaşarak birer eğitim neferi olacak, atık yönetimi ve iklim değişikliği konularında farkındalık yaratacak. Üniversite öğrencilerine ise atık yönetimi stratejileri, su kaynakları, karbon ayak izi ve sera gazları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.