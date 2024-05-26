Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Konser, "Bir Garip Yolcuyum" adlı eserin koro halinde seslendirilmesiyle başladı. Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran izleyiciler, şarkılara koro ve solo olarak eşlik etti.

Dev Koro Ayakta Alkışlandı

Konserin bir bölümünde Koro Şefi Barış Doğan sürpriz yaparak ‘Dilek Taşı’ adlı parçayı solo olarak söyledi. Şef Barış Doğan tarafından sahneye davet edilen Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Serap Cerrahoğlu ise seslendirdiği ‘Eski Dostlar’ adlı parça ile dinleyenleri mest etti. Yeşilçam film müziklerinden oluşan konser, ‘Gönül Penceresinden’ ve ‘Fesuphanallah’ adlı eserlerin koro halinde seslendirilmesiyle son buldu. Konser bitiminde dev koro dakikalarca ayakta alkışlandı.

Gecenin sonunda sahneye davet edilen Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Şef Dr. Barış Doğan’a çiçek takdim etti. Öztürk, “Sanata gönül veren, emek veren koromuzu tebrik ediyorum. Bizlere böylesine güzel bir gece yaşattıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aliağa sevgisiyle koromuza ve Aliağamıza hizmet veren koro şefimiz Barış Doğan hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Aliağamızın kültür ve sanat kentine dönüşmesinde öncü rol oynayan, etkinliklerde bizleri yalnız bırakmayan Aliağalı sanatsever vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.