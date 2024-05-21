670 milyon TL borçla mücadele eden ve eksi 9 puan silme cezası alan siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig'e düşmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Maaş sorunları nedeniyle oyuncuların ayrılma süreci başlarken, Ceyhun Gülselam (36) ve Özgür Özkaya (36) gibi deneyimli futbolcular takımda kalma kararı aldı. Her ne kadar alacaklarını alamamış olsalar da, sözleşmeleri 2025'e kadar süren Gülselam ve Özkaya, Altay'da sadakatlerini gösteriyor. İlerleyen sezonlarda da İzmir ekibinde forma giymeyi planlayan ikili, kulübün zor günlerinde yanlarında olma kararı aldı.

Altay için bu vefa örneği, taraftarları umutlandırırken, kulübün geleceğine dair belirsizlikler devam ediyor.