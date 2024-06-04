İzmir ekibinde kadronun dağılma tehlikesini de beraberinde getiriyor. Tarihi borç yüküyle FIFA kıskacında olan siyah-beyazlılarda bu sezon toplam 9 puan silinmişti.

Mali kriz futbolcuları da vurdu

Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için daha önce 3 puanı silinen Altay, eski yabancı futbolcularından Alhassan Adamu'nun Nijerya'daki kulübüne ödenmeyen yetiştiricilik bedeli yüzünden 6 puan daha kaybetmişti. Bu mali kriz futbolcuların maaşına da yansıyınca birçok futbolcu ayrılma kararı aldı.

Salih Sarıkaya da ayrıldı

Sol kanat Eren Erdoğan'ın sözleşmesini feshettiği siyah-beyazlılarda alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen oyuncular arasında yer alan sağ bek Salih Sarıkaya da ödemesi yapılmayınca tek taraflı fesih hakkı kazandı. Son 2 sezonda Altay formasını terleten 26 yaşındaki savunmacının kariyerine 1. Lig'de devam etmeyi düşündüğü öğrenildi.

7 Oyuncu daha ayrılabilir

Birçok oyuncu da yol ayrımının eşiğine geldi. İlk olarak sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların takımdan ayrılması beklenirken, kaleciler Ozan Evrim Özenç, Mustafa Çalışkan, forvetler Murat Uluç, Deniz Kadah, Nurettin Küçükdeniz ve savunmacı Tugay Gündem'in sözleşmeleri 30 Haziran 2024'te sona erecek. Siyah-beyazlıların şu anda bu oyunculara alacaklarını verme gibi bir gücü olmadığı için 7 futbolcunun da takımdan ayrılmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.