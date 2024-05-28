Çeyrek altın 4 bin liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 937 liradan satılıyor.

Fed faiz indirimi beklentileri altını nasıl etkileyecek?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlayacağı beklentisiyle pozitif bir seyir izliyor. Ancak, analistler Fed'in kararları konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Hafta içinde açıklanacak ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları, altın fiyatlarını yakından etkileyecek.

Altın yatırımcıları için kritik seviyeler

Teknik analizlere göre, altının ons fiyatında 2.320 ve 2.300 dolar seviyeleri destek, 2.350 ve 2.380 dolar seviyeleri ise direnç konumunda. Yatırımcılar bu seviyeleri yakından takip ediyor.

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer?

Altın fiyatlarının yükselişe geçmesi için Fed'in faiz indirimi kararını netleştirmesi ve küresel ekonomik belirsizliklerin azalması gerekiyor. Ayrıca, ons altındaki yükseliş trendinin devam etmesi de gram altın fiyatlarını olumlu etkileyebilir.

Altın yatırımı yapmak mantıklı mı?

Uzmanlar, altın yatırımının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu ve portföylerde yer alması gerektiğini belirtiyor. Ancak, kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olmak ve risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmek önemli.