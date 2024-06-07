Altın piyasası, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi kararı ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının ardından hareketli bir güne başladı. Ons altın 2.386 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 2.477 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın ise 4.025 TL'den alıcı buluyor.

ECB faiz indirimi altın yatırımcılarını harekete geçirdi

ECB'nin yaklaşık 5 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgiyi artırdı.

Fed kararı altın piyasasını nasıl etkileyecek?

Piyasalar, Fed'in de faiz indirimi yapacağı beklentisiyle hareket ediyor. Bu beklenti, altın fiyatlarının yükseliş trendini destekliyor.

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın 7 Haziran günü 2.477 TL ile tarihi zirvesine ulaşırken, çeyrek altın da 4.025 TL'ye yükseldi.

Uzmanlar altın fiyatları hakkında ne diyor?

Altın piyasası uzmanları, Fed'in faiz indirimi kararının altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyabileceğini belirtiyor. Ancak, bazı uzmanlar da altın fiyatlarındaki yükselişin kısa vadeli olabileceği konusunda uyarıyor.