Ankara'da şiddetli sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, trafikte büyük aksamalara neden oldu. Başkentte yağmura dışarıda yakalananlar kapalı alanlara sığındı, birçok noktada hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehrin batı kesimlerinde yıldırım düşmesi sonucu elektrik kesintileri yaşandığını ve yağışın olumsuz etkilerine karşı ekiplerin hazır bulunduğunu açıkladı.

1 kişi hayatını kaybetti

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sincan ilçesinde bir reklam panosunun devrilmesi sonucu Ayşe Yavuz (22) isimli vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Valilik, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirtti. Valilik açıklamasında, “06.06.2024 günü saat 21:00 sıralarında Sincan-Ayaşyolu Yenikent Kavşağı'nda bulunan büyük reklam panosunun devrilmesi sonucu EGO otobüs durağında bekleyen Ayşe Yavuz ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.” ifadelerine yer verildi.