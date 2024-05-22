Güncel altın fiyatları ne durumda?
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Gram Altın:
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Alış: 2.504,13 TL
- Satış: 2.504,38 TL
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Altın (ONS):
- Alış: 2.413,77 USD
- Satış: 2.414,08 USD
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Altın ($/kg):
- Alış: 77.358 USD
- Satış: 77.370 USD
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Altın (Euro/kg):
- Alış: 84.021 EUR
- Satış: 84.035 EUR
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Cumhuriyet Altını:
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Alış: 16.203 TL
- Satış: 16.344 TL
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Yarım Altın:
- Alış: 8.109 TL
- Satış: 8.206 TL
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Çeyrek Altın:
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Alış: 4.057 TL
- Satış: 4.104 TL
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Reşat Altını:
- Alış: 16.235,47 TL
- Satış: 16.376,95 TL
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22 Ayar Bilezik:
- Alış: 2.267,29 TL
- Satış: 2.284,06 TL
Altın yatırımcılarını neler bekliyor?
Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesiyle birlikte yükseliş trendini sürdürebilir. Yatırımcılar, altını güvenli liman olarak görmeye devam ederken, fiyatlardaki dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi