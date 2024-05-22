Altın, dolar, euro ve sterlin güne nasıl başladı? | 14 Mayıs 2024 Altın, dolar, euro ve sterlin güne nasıl başladı? | 14 Mayıs 2024

Güncel altın fiyatları ne durumda?

  • Gram Altın:

    • Alış: 2.504,13 TL

    • Satış: 2.504,38 TL

  • Altın (ONS):

    • Alış: 2.413,77 USD
    • Satış: 2.414,08 USD

  • Altın ($/kg):

    • Alış: 77.358 USD
    • Satış: 77.370 USD

  • Altın (Euro/kg):

    • Alış: 84.021 EUR
    • Satış: 84.035 EUR

  • Cumhuriyet Altını:

    • Alış: 16.203 TL

    • Satış: 16.344 TL

  • Yarım Altın:

    • Alış: 8.109 TL
    • Satış: 8.206 TL

  • Çeyrek Altın:

    • Alış: 4.057 TL

    • Satış: 4.104 TL

  • Reşat Altını:

    • Alış: 16.235,47 TL
    • Satış: 16.376,95 TL

  • 22 Ayar Bilezik:

    • Alış: 2.267,29 TL
    • Satış: 2.284,06 TL  

Altın yatırımcılarını neler bekliyor?

Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesiyle birlikte yükseliş trendini sürdürebilir. Yatırımcılar, altını güvenli liman olarak görmeye devam ederken, fiyatlardaki dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi