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Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesiyle birlikte yükseliş trendini sürdürebilir. Yatırımcılar, altını güvenli liman olarak görmeye devam ederken, fiyatlardaki dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.

Altın, dolar, euro ve sterlin güne nasıl başladı? | 14 Mayıs 2024

Altın, dolar, euro ve sterlin güne nasıl başladı? | 14 Mayıs 2024

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