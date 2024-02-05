Son sıradaki Bursa temsilcisi karşısında 27'nci dakikada Devrim'in penaltı golüyle öne geçip, 90+5'inci dakikada Onur'la galibiyeti sigortalayan İzmir temsilcisi, düşme hattının 3 puan üzerine yükselerek moral buldu. Bu sezon 22'nci maçında 4'üncü galibiyetini alan kırmızı-lacivertliler, elde ettiği 3 zaferi seyircisi önünde yaşadı. Altınordu deplasmanda ise 1 kez kazandı.



Genç bir ekiple mücadele ettiklerini belirten Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, "Maçlarda ağırlıklı olarak öz kaynak sistemimizden yetişen oyuncularla oynuyoruz. Takım içindeki ağabey pozisyonundaki futbolcularımız da gençlerimize örnek oluyor. Zaman zaman ligde inişli çıkışlı grafikler yaşıyoruz. Bazı maçlarda şanssızlık, bazı maçlarda tecrübesizlik nedeniyle istediğimiz sonuçları alamadık. Bireysel hatalardan birçok maçta puan kaybettik. İleri uçta gol pozisyonlarına girsek de atamadık. Ancak Bursaspor maçında iyi bir oyun ve skorla rahat bir nefes aldık" dedi.



SATIN ALMA, SAHİPLEN" PROJESİ

Altınordu, "Sahip buldum. Satın Alma. Sahiplen" projesine destek oldu. Bursaspor ile oynanan maç öncesinde eğitmenleri eşliğinde A takım futbolcuları ile sahaya çıkan sokak köpekleri yeşil zeminde bir tur attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Doğal yaşam ortamında zor şartlarda hayatını sürdürmek durumunda kalan dostlarımızı İzmir Aliağa'da bizzat yerinde görerek sahiplenme için gerekli süreci başlatabilirsiniz. Tüm sağlık taramaları yapılmış, temel eğitimleri verilmiş birbirinden tatlı dostlarımızı tümüyle ücretsiz olarak sahiplenebilirsiniz" mesajı paylaşıldı.







