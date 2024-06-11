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Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kazada sürücünün eşi B.Ç. ile oğlu B.Ş.Ç. AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

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