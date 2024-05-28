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M.O, polis tarafından olay yerinden götürüldü.

Araçta bira kutuları olduğu görülürken, alkollü olduğu belirtilen M.O, çekim yapan bir gazetecinin telefonuna vurdu.

Kolundan yaralanan R.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinde gittikleri 14 BD 563 plakalı otomobili Paşakonağı mevkisinde durduran M.O. ve R.Ç. araçtan indi.

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu ’nun Düzce kesiminde, durdurdukları otomobil den inen 2 kişiden biri tır ın çarpması sonucu yaralandı.

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