Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da incelemelerde bulundu.

Yangın, Önder Mahallesi Özgü Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinde meydana geldi. Çevredekilerin dumanı fark etmesi üzerine durum hemen itfaiyeye bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Siteler İstasyonu'ndan gelen itfaiye ekipleri hızla müdahalede bulunurken, diğer istasyonlardan da takviye ekipler sevk edildi.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenenler için olay yerine ambulanslar yönlendirildi ve gerekli müdahaleler yapıldı. Ayrıca, yangının çevredeki binalara sıçramaması için tedbirler alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.