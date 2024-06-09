ANKARA (AA) - Başkentte, Sivil Toplum Kuruluşları Kadın Birliği Platformu (KABİP) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Hamamönü'nde bir araya gelen yaklaşık 70 kadın ve çocuk, ellerinde "Şiddetin en ağırı Gazze'de", "Gazze kadın ve çocuk mezarlığı", "Dünya Gazze'de öldürülen kadınlara sessiz" yazılı dövizleri taşıdı.

Filistin bayrağı açan grup adına açıklama yapan KABİP Başkanı Nagehan Çıtak, alanda kurdukları stantlarda satılan ürünlerden elde edilecek gelirin Filistin'e gönderileceğini belirtti.

Çıtak, Filistin topraklarına atılan bombalarla kalplerinin parçalandığını vurgulayarak, "İsrail terör devletinin Filistinli kardeşlerimize yönelik uyguladığı soykırım ve işgalin altında, anne-babaların, eşlerin ve masum çocukların hüzünlü gözleri, kaybettikleri sevdiklerini arıyor. İsrail terör devletinin uyguladığı soykırım ve vahşet, her nefeste toprağa gömülen umutları yok ediyor. Gazze'de, temel ihtiyaçlar bile artık birer hayal." ifadelerini kullandı.

"Dünya, bu soykırım ve katliama kulaklarını tıkayamaz, insanlık, gözlerini kapayıp acıları görmezden gelemez." diyen Çıtak, İsrail'in işlediği suçlara karşı durulması gerektiğini söyledi.

Çıtak, "Ankara'dan başlayarak tüm dünyaya haykırıyoruz. Filistin'in yanında durun, Gazze'ye umut olun. İsrail terör devletinin vahşetini ve zulmünü görmezden gelmeyin. Birlikte insanlık onuruna yakışır bir dünya için mücadele edelim. Gözyaşları yerine umut, keder yerine sevgi dolsun dünyaya." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından grup, "Çocuklar ölürken sesiz kalınmaz", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak, 10 dakika oturma eylemi yaptı.

Bu sırada, bir kişi oturma eylemi yapan kadınlara destek vererek, üzerlerine kırmızı gül serpti.











