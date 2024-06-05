Antalya, bugün öğle saatlerinde 43,7 derece ile Türkiye'nin en sıcak şehri oldu. Nemin düşük olması ve rüzgarın sıcak olması, şehrin cadde ve sokaklarını adeta bir fırına çevirdi.

Sabah saatlerinde 39 derece olarak ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde kent merkezinde 42,5, Kepez ilçesinde 43,7 dereceye yükseldi. Denizde yüzmek ve kıyıda vakit geçirmek serinlemenin tek yolu oldu. Vatandaşlar ıslak havlu veya yanlarındaki elbiselerle başlarını güneşten korumaya çalıştı.

Şehir içinde seyreden otomobillerin termometreleri ise 56 dereceyi gösterdi.