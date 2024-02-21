Atatürk Voleybol Kompleksi’ndeki mücadele saat 20.30’da başlayacak. Maçı Atanas Varbanov (Bulgaristan) ile Zdenek Grabovsky (Çekya) hakem ikilisi yönetecek. Rövanş maçı 28 Şubat'ta Almanya'da oynanacak.

Çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiacos takımını eleyip kupa yolunda son 4'a kaldıklarını hatırlatan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "CEV Volleyball Cup 2024'te en iyi 4 takımdan biriyiz. Hedefimiz, rakibimizi eleyerek finale yükselmek. Seyircimizin desteğiyle bu ilk maçı kazanarak Almanya'daki rövanşa avantajlı çıkmak istiyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverlerin desteğini bekliyoruz" dedi.

AVRUPA MARKASI

Avrupa arenasında bu sezon şimdiye kadar Mursa Osijek (Hırvatistan), Neftohimik (Bulgaristan), Cez Karlovarsko (Çekya), Rio Duero (İspanya) ve Olympiacos'u (Yunanistan) saf dışı bırakan İzmir temsilcisi, art arda 5 rakibini eleyerek yarı finalist oldu. Mavi-beyazlı ekip CEV Kupası'nda çıktığı 10 maçta 9 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Avrupa'da Challenge Kupası'nda 2009'da şampiyon, 2011'de ikinci olup, Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de Dörtlü Final oynayarak erkek voleybolunda Türkiye adına ilkleri başaran Arkas, daha önce iki kez çeyrek finalde elendiği CEV Cup'ta ilk kez yarı finale çıktı.