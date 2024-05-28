Türkiye’de birçok ünlü kadın, kendilerinden yaşça küçük erkeklerle mutlu ve başarılı ilişkiler yaşıyor. İşte kocalarından yaşça büyük olan bazı Türk ünlü kadınlar ve ilişkileri hakkında ilginç detaylar:

1.Pınar Altuğ-Yağmur Atacan: Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin 2008'deki evlilikleri, magazin dünyasının dikkatini çeken olaylardan biri olmuştu. Altuğ, 2009'da kızları Su'yu kucaklayarak annelik serüvenine adım atmıştı. Aralarındaki yaş farkı eleştirilere konu olsa da, çift bu yorumlara karşı aşklarıyla ve uyumlu ilişkileriyle cevap verdi. Şimdi, 16 yıl boyunca birlikte geçirdikleri evliliklerini kutlamanın mutluluğunu yaşıyorlar. Çiftin arasında 8 yaş farkı bulunuyor. Pınar Altuğ 49 Yağmur Atacan ise 41 yaşındadır.

2.Hatice Şendil- Burak Sağyaşar: Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar 2009'da aşk yaşamaya başlamış, 2016'da evlendi. Çiftin 2017 yılında Can isimli çocukları dünyaya gelmiştir. Çiftin arasında 4 yaş fark bulunuyor. Hatice Şendil 40 Burak Sağyaşar 36 yaşındadır.

3.Gupse Özay-Barış Arduç: Komedi dünyasının sevilen isimleri Barış Arduç ve Gupse Özay, "Deliha" filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık olmuştu. Altı yıllık birlikteliklerinin ardından 2020 yılında dünya evine giren çift, mutlu bir evliliğin kapılarını aralamıştı. Ancak sürprizler bununla sınırlı kalmadı. 2022 yılı, Arduç ve Özay için unutulmaz bir yıl oldu; çünkü çift, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Çiftin arasında 3 yaş fark bulunuyor. Gupse Özay 39 Barış Arduç ise 36 yaşındadır.

4.Pelin Akil-Anıl Altan: Birlikte aynı dizide rol alan çift 2016 yılında dünya evine girdi. 2019 yılında ise ikizlerini kucağına alan çiftin Alin ve Lina adında ikiz kızları bulunuyor. Çiftin arasında 5 yaş fark bulunuyor. Pelin Akil 38 Anıl Altan 33 yaşındadır.

5.Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ: Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu dizisindeki danışmanlığını yaparken aralarında ilişki başladı ve iki yıl süren ilişkileri sonrası çift 2016 Şubat ayında Paris'de bir törenle evlendiler. Çiftin arasında 7 yaş bulunuyor. Başak Dizer 47 Kıvanç Tatlıtuğ ise 40 yaşında.

Bu Türk ünlü kadınlar, kendilerinden yaşça küçük eşleriyle mutlu ve başarılı ilişkiler sürdürerek, aşkın yaşı olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Toplumsal normların ötesine geçerek sevginin ve anlayışın önemini vurgulayan bu çiftler, ilişkilerinde uyumu ve mutluluğu yakalamış durumda.