Aşure günü ne zaman? Muharrem sözcüğün karşılığı ve haram olan, yasaklanan anlamındadır. Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında merak ediliyor. Muharrem ayı orucu kaç gün tutulur? Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında? sorularına yanıt aranıyor. Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında? Muharrem ayı 1. günü ne zaman, kaç gün 2024?

Muharrem ayı ne zaman?

2024 senesi Müslümanların kutsal ayı olan Muharrem, 7 Temmuz Pazar günü başlıyor.. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, bu tarih aynı zamanda Hicri yılbaşı olarak kabul edilmekte. Buna göre, 7 Temmuz 2024, yeni bir Hicri yılın ilk günü olacaktır.

Aşure günü ne zaman başlıyor?

Muharrem ayının önemli günlerinden biri olan Aşure Günü, Hz. Hüseyin ve 72 yoldaşının Kerbela'da şehit edilmesinin anısına her yıl Muharrem ayının 10. gününde anılır. Bu özel günde, aşure pişirilir ve komşularla ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, 2024 yılında Aşure Günü, 17 Temmuz'da başlayacak.

Aşure günü nedir?

Aşure Günü veya Aşura Günü, Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)'in torunu Hz. Hüseyin'in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70'den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela'da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; "farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları", "birlik" gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.