İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleşen operasyonla, ATV kullanan kadın polis ekipleri tarafından hırsızlık suçundan aranan şüpheli Emin G. yakalandı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ATV'li polisler, dikkat çeken bir şahsın üzerinde durdu ve yapılan kontrolde hırsızlık suçundan arama kararı bulunan Emin G. olduğunu belirledi.

Operasyon Anı: ATV'li Kadın Polislerin Başarısı

ATV'li polis ekipleri, görev sırasında Emin G.'nin hareketlerinden şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Ancak şüpheli, polisin uyarısına uymayarak yaya olarak kaçmaya başladı. Sahil bandından dar ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Emin G., kararlı ATV'li kadın polislerin hızlı takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Emin G.'nin Teslim Edilme Anı

Yakalanan şüpheli Emin G., işlemleri için Çay Mahallesi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından hırsızlık suçundan aranan şüpheli, adaletin önüne çıkarılmak üzere adli makamlara sevk edilecek.