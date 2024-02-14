Konya TOHM sporcuları, Konya Havalimanı'nda Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve beraberindekiler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Milli halterci Cansu Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi için yoğun bir dönem olduğunu, 2023 yılında 4 yarışmaya katılıp 3 kez İstiklal Marşı'nı okutmayı başardığını hatırlattı.

Geçen sene yaşadığı başarıların ardından 2024 yılına da güzel başladığını ifade eden Bektaş, "Büyükler Avrupa şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadım. Kampta bileğimden bir sakatlığım vardı. Fazla antrenman yapamamıştım. Yarışmada da dirseğimden sakatlık yaşadım. Ancak elimden geleni yaparak Avrupa Şampiyonu oldum." diye konuştu.

Milli halterci Gamze Altun ise yarışmaya takım halinde çok iyi hazırlandıklarını, şampiyonada çok iyi dereceler elde ettikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

Milli sporcuları tebrik eden Abdurrahman Şahin de "Ülke sporumuzun gurur tablosu yaşandı. 2023 Dünya Spor Başkenti Konya, 2024 yılında da Avrupa Şampiyonlukları yaşayarak ve Avrupa rekorları kırarak adından söz ettirmeyi başardı." dedi.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüşle Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu, 1 altın ve 1 gümüşle Gamze Altun Avrupa ikincisi olmuştu.

Büyükler kategorisinde ilk defa yer alan Medine Bilicier ise koparmada 74 kiloluk kaldırışıyla 4. sırada yer almıştı.