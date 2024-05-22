UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılında UEFA Avrupa Ligi ve 2027 yılında UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını duyurdu.

Bu heyecan verici gelişme, Türk futbolunun gurur kaynağı olacak. 2023 yılında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri için Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray'ın statlarından birinin aday olduğunu açıklamıştı.

UEFA'nın bu kararıyla İstanbul, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından ikisine ev sahipliği yapma şansına erişmiş olacak.