Nazilli'nin Hisarcık Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Başoğlu, 2 Haziran'da evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, Başoğlu'nun cansız bedeni 8 gün sonra bir köy mezarlığında bulundu.

Kayıp İhbarıyla Arama Çalışmaları Başladı

Nazilli'nin kırsal Hisarcık Mahallesi'nde oturan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu, 2 Haziran Pazar günü evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Yakınlarının haber alamaması üzerine, jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, gönüllü Yesevi Arama Kurtarma ile ANDA ekipleri, Başoğlu'nu bulmak için geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.

Mezarlıkta Bulundu

Arama çalışmalarından sonuç alınamazken, 8 gün sonra, saat 20.00 sıralarında, Mehmet Başoğlu'nun evine 2 kilometre uzaklıktaki mahalle mezarlığında ağır bir koku alan bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan araştırmada, Başoğlu'nun cansız bedeni mezarlıkta, ağaçların arasında bulundu.

Olay Yeri İncelemesi ve Adli Süreç

Başoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ölüm nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği yapılacak detaylı incelemeler sonucunda belirlenecek.