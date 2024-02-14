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Ağır yaralanan Alpaslan Özyılmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayganlaşan yolda, biri halk otobüsü olmak üzere, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Çine Yolu Menderes Köprüsü üzerinde, S.K. (50) idaresindeki 45 AHK 757 plakalı kamyondan yola limon posası döküldü.