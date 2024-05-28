Edinilen bilgilere göre, Mustafa Yavaş kışın zeytin hasat sezonunda çalışmak üzere zeytin bahçesine gitti. Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine yakınları endişelenerek bahçeye gitti ve Yavaş’ı baygın vaziyette yerde yatarken buldu. Hemen ambulans çağrılarak Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yavaş, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak, 160 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

Toprağa verildi

Mustafa Yavaş, çalışkanlığı ve tarım sektöründeki mücadelesiyle tanınıyordu. Vefatı, ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Cenazesi Ilıdağ Köyü’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.