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Ateş başında çalışan döner ustası Özgür Yılmaz da sıcak havada çalışmanın zorluğunu anlattı. Arada tezgahtan uzaklaşarak serinlemeye çalıştığını kaydeden Yılmaz, sıcağın bunalttığını dile getirdi.

Gülseren Özdoğan ise "Havalar sıcak ama pazara gitmek zorundayız. Daha haziranın sıcağı, ağustosu düşünemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Medine Meşe, sıcaklıkların birden yükseldiğini belirterek, "Hiç mevsim geçişi olmadı. Tek çare denizler galiba." dedi.

Bunaltan sıcaklık nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiye ve çeşitli eşyaları başlarının üstünde tutarak güneşten korunmaya çalıştı.

AYDIN (AA) - Aydın'da bunaltıcı sıcak hava etkili oldu.

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