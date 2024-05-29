Aydın Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri teknolojik yeniliklerle buluşturuyor. 20 dönüm altı tarlası olanlar için ücretsiz drone gübreleme hizmeti sunuluyor. Bu yenilik sayesinde çiftçiler ürün kaybı yaşamıyor ve maliyetten tasarruf ediyorlar.



Germencik’te çiftçilik yapan Mehmet Oktay Gültekin, günlük 1000 TL'ye işçi çalıştırmak zorunda kalacağını ifade etti. Ancak, drone ile yapılan gübreleme ile tarlanın her yerine eşit uygulama yapılabiliyor.



Hüseyin Ödük, başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek, teknolojinin onlara büyük bir yükten kurtardığını belirtti.

Drone ile gübreleme hizmeti Türkiye’de bir ilk olup çiftçilere önemli bir destek sağlıyor.



Aydın’ın 17 ilçesindeki küçük arazisi olan çiftçiler, hizmetten faydalanmak için 444 40 09 numaralı “Hızlı Çözüm Merkezi”nden detaylı bilgi alabilirler. Drone ile yapılan gübreleme hizmeti, Aydın çiftçilerinin tarımsal üretimdeki rekabet gücünü artırıyor.