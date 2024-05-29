Yavru çipura balıklarının ihracatı için gerekli ön sağlık sertifikaları, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda titizlikle düzenlendi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, özel bir tesiste üretilen 1 milyon 485 bin adet yavru çipura balığı için gerekli sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Tüm kontrollerden başarıyla geçen balıklar, ihraç için hazır hale getirildi.

Yolculuk başladı

İhraç için hazır hale getirilen 9 tır yavru çipura balığı, Tunus'a gönderilmek üzere yola çıktı. Bu ihracat, Aydın'ın su ürünleri sektöründeki başarısını ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bölge ekonomisine katkı

Aydın'ın Didim ilçesinde üretilen yavru çipura balıklarının Tunus'a ihraç edilmesi, bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Bu ihracat, yerel üreticilere yeni pazarlar açarak gelirlerini artırma imkanı sunuyor.