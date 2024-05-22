Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Mahfuz Tatar’ın kardeşi İlhan Tatar, duruşmada Kaplan’a ‘‘Asıl uyuşturucu baronu sensin, seninle Süleyman Soylu’’ ifadesini kullandı.

61 kişinin duruşması sürüyor

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20’si tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Sincan Cezaevi’nde devam ediliyor. Duruşmada, Kaplan’a yönelik suçlamalar ve iddialar ele alınıyor.

"Hakim ve savcılar işin içinde"

Mahfuz Tatar cinayetine ilişkin müştekilerin ifadeleri alındı. Müştekilerden öldürülen Mahfuz Tatar’ın kardeşi İlhan Tatar, "Bu cinayette bürokrasinin, hakimlerin ve savcıların olduğunu biliyoruz. Suç duyurularımız hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Biz bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Şikayetçiyim.'' dedi.

"Süleyman Soylu" iddiası

Ayhan Bora Kaplan’ın kendisine bu işten çekilmesi için adamları aracılığıyla para teklifinde bulunduğunu ileri süren İlhan Tatar, tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan’ın ''Ağabeyin uyuşturucu ticareti yapıyor muydu?” sorusuna, ''Asıl baron sensin, seninle Süleyman Soylu” demesi dikkat çekti.

"Doğru dürüst konuş"

Bunun üzerine Ayhan Bora Kaplan, İlhan Tatar’a “Devlet büyüklerimiz hakkında doğru dürüst konuş” diyerek çıkıştı. İlhan Tatar’ın avukatı ise ''Müvekkilim Ayhan Bora Kaplan’ın ağabeyinin cinayetinde azmettirici olduğunu belirtiyor ancak kolluk, mahkeme hiçbir zaman HTS kayıtlarını talep etmedi. Dosyaya celp edilmesini istedik ama celp edilmedi.'' şeklinde konuştu.