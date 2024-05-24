Savcılık, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si tutuklu 61 sanık hakkında açılan davada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Savcılık, delillerin karartılması ve kaçma şüphesi gibi gerekçelerle bu talebi mahkemeye sundu.

Duruşma Sincan Cezaevi'nde Devam Ediyor

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmaları, güvenlik gerekçesiyle Sincan Cezaevi'nde yapılıyor. Duruşmada sanık avukatları, müvekkilleri adına savunmalarını yaparak, taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Savunma avukatları, müvekkillerinin tutukluluk hallerinin sona erdirilmesini talep etti.

Suç Örgütüne Yönelik İddialar

Ayhan Bora Kaplan ve beraberindeki sanıklar, organize suç örgütü kurmak, yönetmek ve bu örgüte üye olmakla suçlanıyor. Davanın iddianamesinde, örgütün çeşitli suç faaliyetlerinde bulunduğu ve kamu düzenini tehdit ettiği belirtiliyor. Mahkeme, sanıkların suç örgütü kapsamında işledikleri iddia edilen suçlara dair delilleri incelemeye devam ediyor.

Mahkemeden Karar Bekleniyor

Savcılığın tutukluluğa devam talebi ve savunma avukatlarının itirazları sonrasında, mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devam edip etmeyeceğine dair kararını duruşmanın ilerleyen günlerinde açıklayacak.

Sanıklardan Mahmut Gökhan Çanga'nın avukatı Mert Doğan şunları söyledi:

- Müvekkilim iddianamede cinayet suçlamasıyla suçlanmaktadır. Dosyada olayın cinayet olduğuna ilişkin tanık beyanları var. Ancak dosyada hem sanık hem de gizli tanık olan kişinin ifadeleri var. Bir başka gizli tanık da mahkemeye dilekçe verip beyanlarını geri çekmiştir. Gökhan'a yapılan operasyonda görevli komisere Gökhan tutuklandıktan 10 gün sonra denk geldim. Sohbet ettik 'Gökhan bey ne yapıyor?' diye sordu. 'Aslında bu işin cinayet olmadığını biliyoruz.' dedi. Bunu da herkesin vicdanına bırakıyorum. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum.

"YARGILAMA KÖR DÖVÜŞÜNE DÖNDÜ"

Çanga'nın diğer avukatı Ela Leyla Umur da şu ifadeleri kullandı:

- Bu devam eden yargılama bir kör dövüşüne dönüşmüştür. M7 kendisini ifşa etmiş ve kumpası dile getirmiş, emniyet müdür yardımcıları tutuklanmıştır. O halde biz burada hala neyi anlatmaya çalışıyoruz anlamış değilim. Müvekkilim bu dedikodular sebebiyle neden hala tutuklu? Hükümete darbe iddiasıyla tutuklanan emniyet müdürlerinin dosyasında bile önce somut deliller toplandı ardından tutuklamalar oldu. Semih Arslan kesinlikle öldürülmedi, intihar etti.

Tutuklu sanık Yusuf İzzet Savaş’ın avukatı da tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUĞA DEVAM VE ADLİ KONTROL TALEPLERİ

Sanık avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından savcılık, tutuksuz sanıklara adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederken, tutuklu sanıkların da tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Savcılık, duruşmaya gelmeyen müştekilerden Murat Yanar’ın zorla getirilmesini ve diğer müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini istedi.

Duruşmaya ara verildi.