Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Anayasa Mahkemesi'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal ettiğine dair çıkan iddiayı yalanladı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AYM'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) iptali talebiyle yapılan başvuruyu karara bağladığı hatırlatıldı.

AYM'nin kararında, düzenlemenin tümünün iptal edilmesi talebinin reddedildiği, ancak bazı hükümlerin iptaline karar verildiği ifade edildi. Açıklamada, bu KHK ile ilgili 2 bin 375 hükümle ilgili düzenleme yapıldığına dikkat çekilerek, AYM'nin sadece bazı hükümlerin iptaline karar verdiği belirtildi.

DMM açıklamasında, kamuoyunda yankı bulan rektör ve Merkez Bankası başkanı atamaları konusundaki iptal kararlarının, "KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği" gerekçesiyle alındığına işaret edildi. Dolayısıyla, esas bakımından bir iptal söz konusu olmadığı vurgulandı.

Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, Anayasada yapılan değişikliklere uyumun sağlanması amacıyla çıkarılan 7142 sayılı Yetki Kanunu kapsamında hazırlanan 703 sayılı KHK'nın bazı hükümlerinin iptal edildiğini belirtti. Tunç, Cumhurbaşkanının atama yetkilerine ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlendiğini ifade etti.